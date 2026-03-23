Unilever Aktie
|48,22EUR
|-3,06EUR
|-5,97%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever anlässlich eines möglichen Verkaufs der Lebensmittelsparte auf "Hold" mit einem Kursziel von 5150 Pence belassen. Eine Zusammenlegung der Gewürzgeschäfte mit McCormick ergäbe zwar Sinn, würde aber erhebliche negative Synergieeffekte mit sich bringen, schrieb Tom Sykes in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies gelte vor allem dann, wenn Unilever andere Teile des Lebensmittelgeschäfts behalte. Im schlimmsten Fall würden lediglich die Marken Hellmann?s und Knorr verkauft./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Hold
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
51,50 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
51,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever plc
|
20.03.26
|Unilever-Aktie steigt: Übernahmegerüchte um Foods-Geschäft sorgen für Bewegung (finanzen.at)
|
18.02.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Unilever auf 'Hold' - Hebt Ziel auf 5840 Pence (dpa-AFX)
|
17.02.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Unilever auf 'Overweight' - Ziel 6000 Pence (dpa-AFX)
|
12.02.26
|Unilever-Aktie fällt: Schwieriges Umfeld - dennoch dürfte Wachstum anziehen (dpa-AFX)
|
12.02.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Unilever auf 'Overweight' - Ziel 5700 Pence (dpa-AFX)
|
09.02.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Unilever auf 'Hold' - Ziel 5150 Pence (dpa-AFX)
|
09.12.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Unilever klar im Plus nach Abspaltung von The Magnum Ice (dpa-AFX)
|
09.12.25
|Abspaltung: Magnum Ice Cream-Aktie ohne große Kursausschläge (dpa-AFX)
Analysen zu Unilever plc
|12:18
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|12:18
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|19.03.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|18.03.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|12:18
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Unilever plc
|48,22
|-5,97%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:33
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:23
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|12:20
|FedEx Buy
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|12:16
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12:15
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|12:15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|12:14
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|12:13
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|12:12
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:05
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|12:05
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|12:02
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|11:29
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:59
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|10:30
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|10:29
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|10:26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:19
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:01
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:17
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|08:57
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|08:09
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:49
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|07:49
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|07:48
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|07:48
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|07:48
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|07:47
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|07:13
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:56
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:54
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:33
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|20.03.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|20.03.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.03.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.03.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.