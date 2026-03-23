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WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

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23.03.2026 12:18:54

Unilever Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever anlässlich eines möglichen Verkaufs der Lebensmittelsparte auf "Hold" mit einem Kursziel von 5150 Pence belassen. Eine Zusammenlegung der Gewürzgeschäfte mit McCormick ergäbe zwar Sinn, würde aber erhebliche negative Synergieeffekte mit sich bringen, schrieb Tom Sykes in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies gelte vor allem dann, wenn Unilever andere Teile des Lebensmittelgeschäfts behalte. Im schlimmsten Fall würden lediglich die Marken Hellmann?s und Knorr verkauft./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:55 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Hold
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
51,50 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
51,20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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