Die Wertpapierexperten der Berenberg Bank haben ihre "Buy"-Empfehlung für die Aktien des heimischen Stromversorgers Verbund gestrichen und auf "Hold" reduziert. Das Kursziel wurde hingegen von 85,00 auf 100,00 Euro nach oben revidiert. Das Analystenteam rund um Andrew Fisher nennt das Risiko einer staatlichen Intervention gegen zu hohe Preise sowie niedrige Wasserpegel als Grund für das Downgrade.

Gleichzeitig würde der Verbund von aktuell sehr hohen Preisen profitieren und der Aktienwert habe seit der "Buy"-Empfehlung im Jänner 2018 deutlich zugelegt, was wohl für die Kurszielanpassung auf 100 Euro spricht. Die Verbund-Aktie notierte am Freitag im Frühhandel an der Wiener Börse bei 106,10 Euro.

Merklich nach oben gesetzt wurden zudem die Gewinnschätzungen. Die Berenberg-Analysten rechnen für das Geschäftsjahr 2022 nun mit einem Gewinn je Aktie von 5,68 Euro. In den darauffolgenden Jahren erwarten sie dann Werte von 8,66 Euro bzw. 6,67 Euro. Für diesen Zeitraum werden jährliche Dividendenausschüttungen von 3,99 bzw. 5,48 und 4,78 Euro gesehen.

