Verve Group Aktie

1,25EUR -0,05EUR -3,83%
Verve Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.02.2026 13:21:41

Verve Group Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Verve mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Buy" belassen. Mit den finalen Zahlen seien die zuvor veröffentlichten Eckdaten des Dienstleisters für digitale Werbung bestätigt worden, schrieb Andreas Wolf am Freitag. Der Fokus liege bei dem Unternehmen auf dem Betriebskapital und der Entschuldung. Letztere sollte bei Anlegern für bessere Stimmung sorgen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Verve Group Buy
Unternehmen:
Verve Group 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
5,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1,26 € 		Abst. Kursziel*:
296,20%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
298,72%
Analyst Name::
Andreas Wolf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Verve Group

mehr Nachrichten