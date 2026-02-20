Verve Group Aktie
|1,25EUR
|-0,05EUR
|-3,83%
WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068
Verve Group Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Verve mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Buy" belassen. Mit den finalen Zahlen seien die zuvor veröffentlichten Eckdaten des Dienstleisters für digitale Werbung bestätigt worden, schrieb Andreas Wolf am Freitag. Der Fokus liege bei dem Unternehmen auf dem Betriebskapital und der Entschuldung. Letztere sollte bei Anlegern für bessere Stimmung sorgen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Verve Group Buy
|
Unternehmen:
Verve Group
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
5,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1,26 €
|
Abst. Kursziel*:
296,20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
298,72%
|
Analyst Name::
Andreas Wolf
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Verve Group
|
12:27
|Börse Frankfurt: SDAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.02.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
19.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
19.02.26
|Verve Group shows accelerated new customer growth in Q4 2025, leveraging targeted investments in sales force expansion (EQS Group)
|
19.02.26
|: Verve Group zeigt beschleunigtes Neukundenwachstum im Q4 2025 durch gezielte Investitionen in den Vertriebsausbau (EQS Group)
|
18.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX stärker (finanzen.at)