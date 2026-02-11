Verve Group Aktie
|1,33EUR
|0,04EUR
|2,79%
WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068
Verve Group Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien von Verve beim Kursziel von 5 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Online-Werbevermarkter dürfte mittelfristig deutlich schneller wachsen als die Branche, schrieb Andreas Wolf am Dienstagabend in seiner Kaufempfehlung. Er geht zwischen 2025 und 2028 von einer Umsatzsteigerung von im Schnitt 17,1 Prozent per annum aus. Dabei sei die Aktienbewertung sehr attraktiv - gerade auch im Vergleich zur Konkurrenz./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Verve Group Buy
|
Unternehmen:
Verve Group
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
5,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1,38 €
|
Abst. Kursziel*:
262,32%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
1,33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
276,79%
|
Analyst Name::
Andreas Wolf
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Verve Group
|
10.02.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09.02.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX notiert am Montagmittag im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
06.02.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX am Freitagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Verve Group
|06:37
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|26.08.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|14.07.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|06:37
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|26.08.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|14.07.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|06:37
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|26.08.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|14.07.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Verve Group
|1,33
|3,18%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:00
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:39
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|07:33
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|07:28
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:27
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|07:24
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|07:23
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:37
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:36
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:31
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:28
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:25
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Polytec buy
|Baader Bank
|10.02.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|BP Kaufen
|DZ BANK
|10.02.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|TeamViewer Halten
|DZ BANK
|10.02.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Coca-Cola Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Coca-Cola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|10.02.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|10.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|10.02.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG