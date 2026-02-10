Vestas Wind Systems A-S Aktie

21,65EUR -0,45EUR -2,04%
Vestas Wind Systems A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.02.2026 08:17:58

Vestas Wind Systems A-S Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 80 dänischen Kronen auf "Underweight" belassen. Analyst Vladimir Sergievskiy ging am Montagabend vor allem auf Risiken hinsichtlich des Geschäfts in den USA ein. Dort erlöse der Hersteller von Windkraftanlagen etwa 40 Prozent des operativen Ergebnisses (Ebit). Gut ein Drittel davon könne in den kommenden drei Jahren verloren gehen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 22:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Underweight
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
80,00 DKK
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
21,86 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
164,60 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Vladimir Sergievskiy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

mehr Nachrichten