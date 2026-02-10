Vestas Wind Systems A-S Aktie
|21,65EUR
|-0,45EUR
|-2,04%
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 80 dänischen Kronen auf "Underweight" belassen. Analyst Vladimir Sergievskiy ging am Montagabend vor allem auf Risiken hinsichtlich des Geschäfts in den USA ein. Dort erlöse der Hersteller von Windkraftanlagen etwa 40 Prozent des operativen Ergebnisses (Ebit). Gut ein Drittel davon könne in den kommenden drei Jahren verloren gehen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 22:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
80,00 DKK
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
21,86 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
164,60 DKK
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Vladimir Sergievskiy
KGV*:
-
