Vestas Wind Systems A-S Aktie

21,01EUR -0,01EUR -0,05%
Vestas Wind Systems A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.02.2026 07:24:49

Vestas Wind Systems A-S Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vestas von 203 auf 220 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für 2025 und auch der Ausblick auf 2026 seien weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, und hätten die zuvor starken Aktien der Dänen nicht weiter angeschoben, schrieb Ajay Patel am Montagabend. Er ist aber optimistisch hinsichtlich weiterer Margenausweitung und steigender Ausschüttungen an die Anleger./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 17:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
220,00 DKK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
20,67 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
155,95 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ajay Patel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

mehr Nachrichten

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

mehr Analysen
07:24 Vestas Wind Systems A-S Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.02.26 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
09.02.26 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
09.02.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Vestas Wind Systems A-S 21,01 -0,05% Vestas Wind Systems A-S

Aktuelle Aktienanalysen

08:09 TeamViewer Market-Perform Bernstein Research
08:05 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
07:37 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
07:33 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
07:24 Vestas Wind Systems A-S Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:21 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:20 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:47 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
16.02.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
16.02.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
16.02.26 L'Oréal Outperform RBC Capital Markets
16.02.26 Verbund verkaufen Deutsche Bank AG
16.02.26 Fabasoft kaufen Warburg Research
16.02.26 Nutrien Neutral UBS AG
16.02.26 Akzo Nobel Neutral UBS AG
16.02.26 Air Liquide Buy UBS AG
16.02.26 Bayer Neutral UBS AG
16.02.26 K+S Sell UBS AG
16.02.26 LANXESS Sell UBS AG
16.02.26 Brenntag Sell UBS AG
16.02.26 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
16.02.26 Evonik Neutral UBS AG
16.02.26 BASF Neutral UBS AG
16.02.26 Fabasoft kaufen Warburg Research
16.02.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
16.02.26 KWS SAAT Halten DZ BANK
16.02.26 Verbund verkaufen UBS AG
16.02.26 Fraport Sell UBS AG
16.02.26 VINCI Buy UBS AG
16.02.26 Volvo AB Buy UBS AG
16.02.26 Michelin Neutral UBS AG
16.02.26 Visa Buy UBS AG
16.02.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
16.02.26 Vodafone Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
16.02.26 pbb Buy Warburg Research
16.02.26 Ahold Delhaize Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.02.26 McDonald's Kaufen DZ BANK
16.02.26 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
16.02.26 Santander Buy UBS AG
16.02.26 Zurich Insurance Hold Deutsche Bank AG
16.02.26 Danone Buy UBS AG
16.02.26 Befesa Hold Deutsche Bank AG
16.02.26 DO kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.26 Allianz Hold Deutsche Bank AG
16.02.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
16.02.26 Hermès Equal Weight Barclays Capital
16.02.26 AXA Buy Deutsche Bank AG
16.02.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen