NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vestas von 203 auf 220 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für 2025 und auch der Ausblick auf 2026 seien weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, und hätten die zuvor starken Aktien der Dänen nicht weiter angeschoben, schrieb Ajay Patel am Montagabend. Er ist aber optimistisch hinsichtlich weiterer Margenausweitung und steigender Ausschüttungen an die Anleger./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 17:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
