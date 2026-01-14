Vestas Wind Systems A-S Aktie
|25,08EUR
|0,83EUR
|3,42%
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 80 dänischen Kronen auf "Underweight" belassen. Der Markt scheine ein starkes Wachstum der Industrieproduktion fest einzupreisen, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse zur Berichtssaison der Investitionsgüterkonzerne. Im Elektronikbereich sieht er aber eher Anzeichen einer Spätkonjunktur und im breiteren Industriesektor nur uneinheitliche Erholungsanzeichen. Mit Blick auf die anstehende Berichtssaison zum vierten Quartal sei Vestas ein Wert, den Anleger meiden sollten. Bei dem Windkraft-Spezialisten sieht er ein prozentual zweistellige Rückschlagsrisiken für die operativen Gewinnschätzungen im Jahr 2026./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 16:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Underweight
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
80,00 DKK
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
25,21 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
182,05 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Vladimir Sergievskiy
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Vestas Wind Systems A-S
|25,12
|3,59%
