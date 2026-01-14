LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 80 dänischen Kronen auf "Underweight" belassen. Der Markt scheine ein starkes Wachstum der Industrieproduktion fest einzupreisen, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse zur Berichtssaison der Investitionsgüterkonzerne. Im Elektronikbereich sieht er aber eher Anzeichen einer Spätkonjunktur und im breiteren Industriesektor nur uneinheitliche Erholungsanzeichen. Mit Blick auf die anstehende Berichtssaison zum vierten Quartal sei Vestas ein Wert, den Anleger meiden sollten. Bei dem Windkraft-Spezialisten sieht er ein prozentual zweistellige Rückschlagsrisiken für die operativen Gewinnschätzungen im Jahr 2026./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 16:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT



