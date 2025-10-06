Volvo AB Aktie

06.10.2025 19:40:49

Volvo AB (B) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen belassen. Die Aktien des US-Lkw-Herstellers Paccar hätten bereits den Tiefpunkt des aktuellen Branchenzyklus eingepreist, schrieb Michael Aspinall in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei den Anteilscheinen der europäischen Lkw-Bauer sei dies noch nicht der Fall. Insgesamt dürfte die Nachrichtenlage in den USA weiterhin schwierig bleiben. Der Experte bevorzugt aktuell aus Bewertungsgründen Daimler Truck gegenüber Volvo./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 11:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 11:26 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
350,00 SEK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
275,80 SEK 		Abst. Kursziel*:
26,90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
275,80 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
26,90%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

