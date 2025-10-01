Volvo AB Aktie
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 310 schwedischen Kronen auf "Outperform" belassen. Aufgrund des anhaltend schwachen nordamerikanischen Lkw-Marktes habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für den schwedischen Lastwagen-Hersteller der Jahre 2025 und 2026 um durchschnittlich 7 Prozent reduziert, schrieb Nick Housden in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Dagegen sei die Nachfrage in Europa solide und dürfte im kommenden Jahr noch anziehen./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|07:38
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
