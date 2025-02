ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Volvo B von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 302 auf 370 schwedische Kronen angehoben. Der Nutzfahrzeughersteller sei im derzeitigen, von Zöllen geprägten unsicheren Geschäftsumfeld in Nordamerika am besten positioniert und seine bevorzugte Wette auf sich verbessernde Aussichten in Europa, schrieb Analyst Hemal Bhundia in seiner am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung. Seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie lägen im mittleren einstelligen Prozentbereich über den Konsensprognosen./gl/ag



