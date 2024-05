ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Volvo B auf "Sell" belassen. Ungeachtet eines abermals starken Quartals und bestätigter Ausblicke ließen die schwächere Auftragslage sowie das schwierigere Umfeld die Vorsicht im globalen Nutzfahrzeugsektor steigen, schrieb Analyst Hemal Bhundia in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei scheine die Lage in Europa schlechter zu sein als in Nordamerika. Er bevorzuge Hersteller, die gut gerüstet für einen Abschwung erschienen. Traton mit seinem hohen Auftragsbestand und der Zulieferer Knorr-Bremse mit seinem langfristigen Wachstumspotenzial auf der Schiene seien Wetten auf eine Trendwende und Selbsthilfepotenzial. Dagegen sei Volvo einer Abschwächung mehr ausgesetzt./gl/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2024 / 19:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2024 / 19:57 / GMT





