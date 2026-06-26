Zalando Aktie
|25,20EUR
|-1,34EUR
|-5,05%
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Richard Edwards wies am Freitag in seiner Reaktion auf die Bilanzprüfung der Bafin darauf hin, dass der Online-Modehändler sie als rein formell bezeichnet habe und keine Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung erwarte./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 08:24 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Buy
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25,15 €
|
Abst. Kursziel*:
74,95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
74,60%
|
Analyst Name::
Richard Edwards
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zalando
|
11:27
|UPDATE/Bafin prüft Zalando-Abschluss 2025 auf mögliche Verstöße (Dow Jones)
|
10:52
|Zalando-Analyse: Aktie von Goldman Sachs Group Inc. mit Buy bewertet (finanzen.at)
|
10:42
|ROUNDUP 2: Bafin prüft Zalando-Abschluss wegen möglicher Verstöße - Kursrutsch (dpa-AFX)
|
10:01
|Zalando: Finanzaufsicht BaFin untersucht Konzernabschluss (Spiegel Online)
|
09:53
|AKTIE IM FOKUS 2: Untersuchung durch BaFin lässt Zalando-Aktie absacken (dpa-AFX)
|
09:45
|Zalando-Analyse: Overweight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie (finanzen.at)
|
09:42
|MÄRKTE EUROPA/DAX leichter - Zalando kräftig unter Druck (Dow Jones)
|
09:30
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beginnt die Freitagssitzung im Minus (finanzen.at)