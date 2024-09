NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Zalando von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Modehändler sei "gekleidet für Erfolg", schrieb Analyst Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er sieht die Chance, dass das obere Ende der diesjährigen Warenvolumen- und Gewinnprognosen erreichen wird. Angesichts der wahrscheinlichen Gewinnentwicklung wirke die Aktie attraktiv bewertet./tih/ag



