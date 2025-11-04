Linde Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Linde nach den Ende Oktober vorgelegten Zahlen von 526 auf 480 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Quartalszahlen hätten erneut die Ertragskraft des Industriegas-Produzenten und Anlagenbauers in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld bestätigt, schrieb Robert Czerwensky in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick für 2025 sei dagegen lediglich bestätigt worden und möglicherweise hätten hier einige Investoren mehr erwartet. Er hält den wohl daher erfolgten Kursrückgang für übertrieben./rob/ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 13:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 13:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Linde plc
|14:47
|Linde Kaufen
|DZ BANK
|03.11.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|03.11.25
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Linde Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
