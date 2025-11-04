HUGO BOSS Aktie
|38,28EUR
|0,25EUR
|0,66%
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
HUGO BOSS Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Neutral" belassen. Der Modekonzern habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Chiara Battistini am Dienstag. Der Geschäftsmix sei in Ordnung. Sie erwähnte die bislang schwache Kursentwicklung in diesem Jahr und die Möglichkeit, dass die Resultate zunächst für etwas Erleichterung sorgen könnten./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
39,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
37,35 €
|
Abst. Kursziel*:
4,42%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
38,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,88%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
Analysen zu HUGO BOSS AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|HUGO BOSS AG
|37,28
|-1,97%
