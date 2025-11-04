Ferrari Aktie

349,40EUR
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

<
04.11.2025 14:17:51

Ferrari Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen auf "Outperform" belassen. Das Kursziel beträgt unverändert 475 US-Dollar. Auf den ersten Blick habe der Sportwagenbauer ein gutes drittes Quartal hinter sich, schrieb Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Ton klinge zuversichtlich. Ferrari habe berichtet, dass die Auftragsbücher bis weit ins Jahr 2027 reichten, wobei der 849 Testarossa, ein Plug-in-Hybrid-Supersportwagen, sowie das Gran-Turismo-Modell Amalfi maßgeblich zum Auftragseingang beitragen würden./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 12:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 12:17 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

