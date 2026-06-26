Zalando Aktie

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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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26.06.2026 08:50:47

Zalando Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Overweight" belassen. Die Bafin habe mit ihrer Prüfung der Konzernbilanz eine wenig hilfreiche Schlagzeile geliefert, schrieb Andrew Ross am Freitag. Basisszenario bleibe, dass es sich um ein lösbares Problem handle. Bis zum Ergebnis der Prüfung bleibe sie aber eine Belastung für die Aktien./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 06:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 06:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Overweight
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
23,78 € 		Abst. Kursziel*:
47,18%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
24,89 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40,62%
Analyst Name::
Andrew Ross 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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