LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Overweight" belassen. Die Bafin habe mit ihrer Prüfung der Konzernbilanz eine wenig hilfreiche Schlagzeile geliefert, schrieb Andrew Ross am Freitag. Basisszenario bleibe, dass es sich um ein lösbares Problem handle. Bis zum Ergebnis der Prüfung bleibe sie aber eine Belastung für die Aktien./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 06:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 06:38 / GMT



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