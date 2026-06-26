Zalando Aktie
|24,89EUR
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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Overweight" belassen. Die Bafin habe mit ihrer Prüfung der Konzernbilanz eine wenig hilfreiche Schlagzeile geliefert, schrieb Andrew Ross am Freitag. Basisszenario bleibe, dass es sich um ein lösbares Problem handle. Bis zum Ergebnis der Prüfung bleibe sie aber eine Belastung für die Aktien./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 06:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 06:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Overweight
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
23,78 €
|
Abst. Kursziel*:
47,18%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
24,89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,62%
|
Analyst Name::
Andrew Ross
|
KGV*:
-
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