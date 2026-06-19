Die Analysten von Erste Group Research haben ihr Kursziel für die Papiere des Vorarlberger Leuchtenherstellers Zumtobel von 5,40 auf 4,80 Euro gesenkt. Im Vorfeld der Veröffentlichung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025/26 bestätigte der zuständige Experte Michael Marschallinger die "Hold"-Empfehlung für die Aktie.

Die Senkung des Kursziels sei in erster Linie auf niedrigere Gewinnprognosen zurückzuführen, die eine schwächere Umsatzentwicklung und höhere Restrukturierungskosten widerspiegeln als zuvor angenommen, so Marschallinger in dem Bericht. Während die Nachfrage in den Endmärkten weiterhin verhalten sei, verbessere sich die zugrunde liegende Ertragsqualität, da das Effizienzprogramm, niedrigere Materialkosten und eine strengere Kostenkontrolle die Rentabilität zunehmend stützen. "Dennoch bleibt das allgemeine operative Umfeld herausfordernd, da die schwache Bautätigkeit im Nichtwohnungsbau weiterhin die Absatzdynamik belastet", hieß es weiter.

Die Gewinneinschätzung des Experten beläuft sich für das bis Ende April 2026 gelaufene Geschäftsjahr auf 0,16 Euro je Aktie. In den beiden darauffolgenden Jahren erwartet er dann einen Gewinn je Aktie von 0,40 Euro (2026/27) und 0,59 Euro (2027/28).

Für das Geschäftsjahr 2025/26 wird mit einer Dividende in der Höhe von 0,05 Euro je Aktie gerechnet. Die Gewinnausschüttung für die beiden Folgejahre soll bei 0,15 bzw. 0,20 Euro pro Anteilsschein liegen.

Am Donnerstag notierte die Zumtobel-Aktie zum Handelsschluss an der Wiener Börse bei 4,40 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

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rst/spa

ISIN AT0000837307 WEB http://www.zumtobelgroup.com

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