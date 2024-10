NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 46 Franken belassen. Umsatzsignale der Schweizer und Aussagen zu den Erwartungen an das Schlussquartal implizierten nur noch ein Wachstum im Gesamtjahr von 2 bis 3 Prozent und damit weniger als die gegenwärtigen durchschnittlichen Marktschätzungen von 4,2 Prozent, schrieb Analyst Alasdair Leslie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die starke Margenprognose dürfte vor diesem Hintergrund nicht helfen, die Stimmung aufzuhellen./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2024 / 06:21 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2024 / 06:21 / UTC



