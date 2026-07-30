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30.07.2026 13:17:47

adidas Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Der Umsatz habe moderat positiv überrascht, doch die Margen hätten enttäuscht, schrieb Aneesha Sherman am Donnerstag. Die angehobene Umsatzprognose spiegele zwar die besser als erwartete Entwicklung im ersten Halbjahr wider, aber auch die anhaltende Unsicherheit für die zweite Jahreshälfte angesichts konjunktureller Herausforderungen und eines von Werbeaktionen geprägten Marktes, insbesondere in Europa./rob/la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:39 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Outperform
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
245,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
148,75 € 		Abst. Kursziel*:
64,71%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
148,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
64,82%
Analyst Name::
Aneesha Sherman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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