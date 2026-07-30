adidas Aktie
|148,65EUR
|-31,90EUR
|-17,67%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Der Umsatz habe moderat positiv überrascht, doch die Margen hätten enttäuscht, schrieb Aneesha Sherman am Donnerstag. Die angehobene Umsatzprognose spiegele zwar die besser als erwartete Entwicklung im ersten Halbjahr wider, aber auch die anhaltende Unsicherheit für die zweite Jahreshälfte angesichts konjunktureller Herausforderungen und eines von Werbeaktionen geprägten Marktes, insbesondere in Europa./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Outperform
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
245,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
148,75 €
|
Abst. Kursziel*:
64,71%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
148,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
64,82%
|
Analyst Name::
Aneesha Sherman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
|
14:07
|adidas-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt (finanzen.at)
|
14:07
|Bernstein Research: adidas-Aktie erhält Outperform (finanzen.at)
|
13:06
|Starke Nachfrage treibt adidas im zweiten Quartal an - Aktie bricht ein (finanzen.at)
|
12:57
|ROUNDUP 2: Trotz Umsatzrekord - Hohe Marketing-Kosten enttäuschen bei Adidas (dpa-AFX)
|
12:26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX schwächelt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
11:49
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Adidas auf 'Overweight' - Ziel 230 Euro (dpa-AFX)