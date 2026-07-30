NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Der Umsatz habe moderat positiv überrascht, doch die Margen hätten enttäuscht, schrieb Aneesha Sherman am Donnerstag. Die angehobene Umsatzprognose spiegele zwar die besser als erwartete Entwicklung im ersten Halbjahr wider, aber auch die anhaltende Unsicherheit für die zweite Jahreshälfte angesichts konjunktureller Herausforderungen und eines von Werbeaktionen geprägten Marktes, insbesondere in Europa./rob/la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:39 / UTC





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