NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize vor Zahlen zum vierten Quartal von 26,46 auf 27,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Borja Olcese begründete das etwas höhere Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einem niedrigeren Risikoabschlag. Mit Blick auf die anstehende Quartalsbilanz des Lebensmittelkonzerns setze er dessen Papiere aber auf die negative Liste "Negative Catalyst Watch", rechnet also kurzfristig mit Gegenwind. Die Margen auf dem US-Markt dürften zurückgehen./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2024 / 00:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2024 / 00:05 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.