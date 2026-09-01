Air Liquide Aktie

174,16EUR 5,12EUR 3,03%
Air Liquide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

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01.09.2026 09:02:06

Air Liquide Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Neutral" belassen. Jeder aktivistische Investor dürfte zwei Punkte im Auge haben: Das Margengap zu Linde und die Kapitaldisziplin beziehungsweise die Anlegerrendite, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag anlässlich des Presseberichts über einen Einstieg von Elliott Management. Entsprechend interessant werde der Online-Kapitalmarkttag am 5. Oktober mit den zu erwartenden Mittelfristzielen der Franzosen./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 07:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 07:44 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Neutral
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
160,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
175,82 € 		Abst. Kursziel*:
-9,00%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
174,16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,13%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

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09:02 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.08.26 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Air Liquide Kaufen DZ BANK
30.07.26 Air Liquide Buy UBS AG
29.07.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

Air Liquide S.A. 174,16 3,03% Air Liquide S.A.

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09:35 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
09:29 Schoeller-Bleckmann kaufen Erste Group Bank
09:13 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:03 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:02 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:20 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:12 Reckitt Benckiser Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:30 GFT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:13 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
06:58 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
06:42 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:39 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
06:31 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
31.08.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.08.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
31.08.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
31.08.26 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
31.08.26 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.08.26 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
31.08.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
31.08.26 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
28.08.26 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
28.08.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.26 CA Immobilien Hold Deutsche Bank AG
28.08.26 JENOPTIK Neutral UBS AG
28.08.26 PORR buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.26 Mayr-Melnhof Karton Hold Erste Group Bank
28.08.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
28.08.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
28.08.26 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
28.08.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
28.08.26 Diageo Outperform Bernstein Research
28.08.26 ASTA Energy Solutions Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.26 BMW Outperform Bernstein Research
28.08.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
28.08.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.08.26 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.08.26 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.26 TRATON Neutral UBS AG
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 Infineon Kaufen DZ BANK
27.08.26 Mercedes-Benz Group Kaufen DZ BANK
27.08.26 Volkswagen Halten DZ BANK
27.08.26 BMW Halten DZ BANK
27.08.26 Tesla Kaufen DZ BANK
27.08.26 EVN buy Baader Bank
27.08.26 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
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