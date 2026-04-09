Airbus Aktie

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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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09.04.2026 20:26:25

Airbus SE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus anlässlich aktueller Auslieferungszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Die Flugzeug-Auslieferungen im März hätten mit 60 Fliegern um 15 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen, aber ihre Prognose um 2 Flugzeuge übertroffen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit belaufe sich der Lieferrückgang im ersten Quartal auf 16 Prozent zum Vorjahr./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 12:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 12:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Hold
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
190,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
170,42 € 		Abst. Kursziel*:
11,49%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
171,16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,01%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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