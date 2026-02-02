Novo Nordisk Aktie

49,96EUR 0,04EUR 0,08%
Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.02.2026 19:42:21

Novo Nordisk Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 350 dänischen Kronen belassen. Laut Richard Vosser dürften Phase-III-Daten des Pharmakonzerns zu zwei Dosierungen seines Abnehmmittels CagriSema nichts an der Einschätzung ändern, dass das Profil von CagriSema mit dem von Mounjaro und Zepbound des US-Konkurrenten Eli Lilly vergleichbar sei. Entsprechend erwartet er laut einer Einschätzung vom Montag wenig Einfluss der Meldung auf den Novo-Aktienkurs./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 17:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 17:37 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
350,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
50,32 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
373,05 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novo Nordisk

mehr Nachrichten