Novo Nordisk Aktie
|49,96EUR
|0,04EUR
|0,08%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 350 dänischen Kronen belassen. Laut Richard Vosser dürften Phase-III-Daten des Pharmakonzerns zu zwei Dosierungen seines Abnehmmittels CagriSema nichts an der Einschätzung ändern, dass das Profil von CagriSema mit dem von Mounjaro und Zepbound des US-Konkurrenten Eli Lilly vergleichbar sei. Entsprechend erwartet er laut einer Einschätzung vom Montag wenig Einfluss der Meldung auf den Novo-Aktienkurs./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 17:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 17:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
350,00 DKK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
50,32 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
373,05 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
29.01.26
|Börse Europa: STOXX 50 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
28.01.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
23.01.26
|STOXX-Handel STOXX 50 verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
23.01.26
|Goldman Sachs optimistisch: Novo Nordisk-Aktie mit weiterem Kursspielraum (finanzen.at)
|
22.01.26
|Analysten & Zollrücknahme im Fokus: Novo-Nordisk-Aktie legt zu (finanzen.at)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
21.01.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
20.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 fällt letztendlich (finanzen.at)