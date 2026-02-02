NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 vor den am 25. Februar erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Aktie hat zudem den Status "Positive Catalyst Watch" inne. Analyst Marcus Diebel betonte in einer am Montag vorliegenden Studie, dass er starke Schlussquartalszahlen von dem Online-Gebrauchtwagenhändler erwarte./ck/rob/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 16:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 16:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.