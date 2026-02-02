AUTO1 Aktie
|28,84EUR
|0,98EUR
|3,52%
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
AUTO1 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 vor den am 25. Februar erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Aktie hat zudem den Status "Positive Catalyst Watch" inne. Analyst Marcus Diebel betonte in einer am Montag vorliegenden Studie, dass er starke Schlussquartalszahlen von dem Online-Gebrauchtwagenhändler erwarte./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 16:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 16:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
30,15 €
|
Abst. Kursziel*:
65,84%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
28,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
73,37%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AUTO1
|
17:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
30.01.26
|AUTO1 im Aufwärtstrend: Aktie testet 21-Tage-Linie, JPMorgan optimistisch (dpa-AFX)
|
30.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu (finanzen.at)
|
30.01.26
|XETRA-Handel: So performt der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
30.01.26
|MDAX aktuell: MDAX notiert zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
30.01.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Auto1 vor Zahlen auf 'Positive Catalyst Watch' (dpa-AFX)
|
29.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich (finanzen.at)