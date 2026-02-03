Schaeffler Aktie
|9,57EUR
|-0,47EUR
|-4,68%
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
Schaeffler Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schaeffler von 6,20 auf 8,30 Euro angehoben, die Aktien nach der Kursrally aber von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Der Enthusiasmus hinsichtlich Humanoider Roboter sei inzwischen zu weit gegangen, schrieb Juan Perez-Carrascosa am Montagabend. Die noch in den Kinderschuhen steckenden Chancen würden in den Aktien völlig überbewertet./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 20:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Sell
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
8,30 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
10,03 €
|
Abst. Kursziel*:
-17,25%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
9,57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,27%
|
Analyst Name::
Juan Perez-Carrascosa
|
KGV*:
-
