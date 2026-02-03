EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
EVOTEC SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Evotec beim Kursziel von 10 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Hamburger seien ein weltweit anerkanntes Auftragsforschungsinstitut, schrieb Christian Ehmann am Montag in seiner Kaufempfehlung. Den Kunden böten sie umfangreiche Lösungen in der Forschung und Entwicklung von Medikamenten. Evotec sitze genau am Schnittpunkt steigenden Outsourcing-Bedarfs bei Pharmaunternehmen und dem Bestreben nach kosteneffizienter Forschung. Die Bewertung von Evotec lasse viel Spielraum, selbst bei bloßer Normalisierung der Nachfrage./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 17:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EVOTEC SE Buy
Unternehmen:
EVOTEC SE
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
6,02 €
Abst. Kursziel*:
66,11%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
6,23 €
Abst. Kursziel aktuell:
60,41%
Analyst Name::
Christian Ehmann
KGV*:
-
|EVOTEC SE
|6,20
|4,17%
