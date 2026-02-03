EVOTEC Aktie

6,23EUR 0,28EUR 4,70%
EVOTEC

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

03.02.2026 06:50:10

EVOTEC SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Evotec beim Kursziel von 10 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Hamburger seien ein weltweit anerkanntes Auftragsforschungsinstitut, schrieb Christian Ehmann am Montag in seiner Kaufempfehlung. Den Kunden böten sie umfangreiche Lösungen in der Forschung und Entwicklung von Medikamenten. Evotec sitze genau am Schnittpunkt steigenden Outsourcing-Bedarfs bei Pharmaunternehmen und dem Bestreben nach kosteneffizienter Forschung. Die Bewertung von Evotec lasse viel Spielraum, selbst bei bloßer Normalisierung der Nachfrage./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 17:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EVOTEC SE Buy
Unternehmen:
EVOTEC SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
6,02 € 		Abst. Kursziel*:
66,11%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
6,23 € 		Abst. Kursziel aktuell:
60,41%
Analyst Name::
Christian Ehmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu EVOTEC SE

Analysen zu EVOTEC SE

06:50 EVOTEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
12.11.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
06.11.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG

Aktien in diesem Artikel

EVOTEC SE 6,20 4,17% EVOTEC SE

