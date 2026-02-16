Die Analysten von Deutsche Bank Research haben das Kursziel für die Aktien des heimischen Verbund in einer aktuellen Studie von 58 auf 55 Euro gesenkt. Die Einstufung "Sell" für die Titel des Energiekonzerns wurde vom zuständigen Experten Olly Jeffery beibehalten.

Die Deutsche Bank erklärte ihre Entscheidung damit, dass in den meisten europäischen Ländern sinkende CO2-Preise bei gleichzeitig steigendem Risiko politischer Interventionen zu sinkenden Strompreisen geführt haben, was auch der Verbund spüre. Außerdem habe der Stromkonzern im 4. Quartal 2025 mit schwachen Wasserkraftbedingungen zu kämpfen, was sich laut den Experten im 1. Quartal 2026 weiter verschlechtern dürfte.

Zum Vergleich: Am Montagnachmittag notierten die Verbund-Titel an der Wiener Börse bei 57,40 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

