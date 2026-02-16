FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 34 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Für die Jenaer gebe es noch zu viel Gegenwind, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Der weitere Geschäftsverlauf sei zu unklar./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:07 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.