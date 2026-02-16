Carl Zeiss Meditec Aktie
|26,26EUR
|-0,54EUR
|-2,01%
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 34 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Für die Jenaer gebe es noch zu viel Gegenwind, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Der weitere Geschäftsverlauf sei zu unklar./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Hold
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
26,50 €
|
Abst. Kursziel*:
13,21%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
26,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,24%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
