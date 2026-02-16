VINCI Aktie

136,30EUR 1,50EUR 1,11%
VINCI

WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

16.02.2026 12:56:43

VINCI Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 148 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Cristian Nedelcu verwies am Sonntag auf die jüngsten Bedenken hinsichtlich möglicher Verwerfungen durch KI für die Dienstleistungsbranche. Für Infrastruktur-Investments sieht er aber weiterhin viele Vorteile, etwa die alternde Infrastruktur und die Energiewende, aber auch die stabilen Cashflows oder auch hohe Eintrittsbarrieren für Neulinge. Vinci zähle zu jenen Unternehmen, die am besten aufgestellt seien, zu den am mit schlechtesten positionierten Unternehmen gehöre dagegen der Flughafenbetreiber Fraport./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2026 / 23:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2026 / 23:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
148,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
136,05 € 		Abst. Kursziel*:
8,78%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
136,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,58%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu VINCI

Analysen zu VINCI

12.02.26 VINCI Outperform RBC Capital Markets
11.02.26 VINCI Kaufen DZ BANK
11.02.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
10.02.26 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.26 VINCI Buy UBS AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
Aktien in diesem Artikel

VINCI 136,25 1,08%

