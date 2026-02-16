VINCI Aktie
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 148 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Cristian Nedelcu verwies am Sonntag auf die jüngsten Bedenken hinsichtlich möglicher Verwerfungen durch KI für die Dienstleistungsbranche. Für Infrastruktur-Investments sieht er aber weiterhin viele Vorteile, etwa die alternde Infrastruktur und die Energiewende, aber auch die stabilen Cashflows oder auch hohe Eintrittsbarrieren für Neulinge. Vinci zähle zu jenen Unternehmen, die am besten aufgestellt seien, zu den am mit schlechtesten positionierten Unternehmen gehöre dagegen der Flughafenbetreiber Fraport./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2026 / 23:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2026 / 23:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
148,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
136,05 €
|
Abst. Kursziel*:
8,78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
136,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,58%
|
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
|
KGV*:
-
