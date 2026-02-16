Siemens Aktie
|245,70EUR
|-5,25EUR
|-2,09%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin startete am Freitagabend die regelmäßige Beobachtung der Marktanteilsentwicklung von Siemens und seinen Wettbewerbern im Segment der speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) im chinesischen Markt für industrielle Automatisierung. Insgesamt schienen neue Produkteinführungen des Technologie- und Industriekonzerns erfolgreich zu sein, schrieb er./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 17:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
255,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
252,75 €
|
Abst. Kursziel*:
0,89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
245,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,85%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
