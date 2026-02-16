JENOPTIK Aktie

27,42EUR 0,02EUR 0,07%
JENOPTIK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

16.02.2026 10:57:32

JENOPTIK Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jenoptik mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Buy" belassen. Die Eckdaten der Jenaer für 2025 seien etwas mau gewesen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Der Free Cashflow sei allerdings gut ausgefallen und 2026 schwenke man wieder auf den Wachstumsweg ein. /ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
Unternehmen:
JENOPTIK AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27,36 € 		Abst. Kursziel*:
2,34%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
27,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,12%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu JENOPTIK AG

