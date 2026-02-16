JENOPTIK Aktie
|27,42EUR
|0,02EUR
|0,07%
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
JENOPTIK Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jenoptik mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Buy" belassen. Die Eckdaten der Jenaer für 2025 seien etwas mau gewesen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Der Free Cashflow sei allerdings gut ausgefallen und 2026 schwenke man wieder auf den Wachstumsweg ein. /ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27,36 €
|
Abst. Kursziel*:
2,34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,12%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JENOPTIK AG
|
13.02.26
|JENOPTIK-Aktie dreht ins Plus: Umsatz und Marge rückläufig - 2026 soll die Wende kommen (finanzen.at)
|
13.02.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Jenoptik drehen ins Plus - Ausblick beruhigt (dpa-AFX)
|
13.02.26