FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jenoptik mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Buy" belassen. Die Eckdaten der Jenaer für 2025 seien etwas mau gewesen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Der Free Cashflow sei allerdings gut ausgefallen und 2026 schwenke man wieder auf den Wachstumsweg ein. /ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:07 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.