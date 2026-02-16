Danone Aktie
|72,28EUR
|0,50EUR
|0,70%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Analyst David Hayes verwies am Montag auf die starke Prognose des neuseeländischen Unternehmens A2 Milk für das zweite Halbjahr 2025 und dessen angehobene Prognose. Dies sei auch positiv für Danone zu werten, schrieb er./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 04:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 04:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
86,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
72,20 €
|
Abst. Kursziel*:
19,11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
72,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,98%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.
|
11.02.26
|EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.02.26
|Danone-Aktie schwach: Efsa-Leitlinie führt zu erweitertem Rückruf von Danone-Babynahrung (dpa-AFX)
|
06.02.26