NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Analyst David Hayes verwies am Montag auf die starke Prognose des neuseeländischen Unternehmens A2 Milk für das zweite Halbjahr 2025 und dessen angehobene Prognose. Dies sei auch positiv für Danone zu werten, schrieb er./ck/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 04:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 04:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.