pbb Aktie

3,71EUR 0,06EUR 1,53%
pbb für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 801900 / ISIN: DE0008019001

16.02.2026 12:12:18

pbb Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Buy" belassen. Der Immobilienfinanzierer rechne 2026 mit einem Vorsteuerergebnis deutlich unter seiner Erwartung, schrieb Andreas Pläsier am Freitagnachmittag. Die anhaltenden Kosten der Risikoabsicherung in den USA und die schleppende Markterholung wögen schwerer als erwartet. Die Verschiebung des Kapitalrenditeziels auf 2028 zeige, dass der "Bremsweg" am US-Markt länger sei./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 15:10 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) Buy
Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
3,69 € 		Abst. Kursziel*:
89,60%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
3,71 € 		Abst. Kursziel aktuell:
88,58%
Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)

