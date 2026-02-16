SAFRAN Aktie
|332,00EUR
|-0,30EUR
|-0,09%
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
SAFRAN Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 348 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick auf 2026 sei etwas besser ausgefallen, die Zahlen für 2025 hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb Christophe Menard am Freitag in seiner Reaktion auf den Bericht der Franzosen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
348,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
332,10 €
|
Abst. Kursziel*:
4,79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
332,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,82%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
|
13.02.26
|SAFRAN-Aktie hebt ab: Mittelfristige Prognose bis 2028 nun optimistischer (finanzen.at)
|
13.02.26
|Safran investiert mehr als 280 Mio Euro in Fahrgestellwerk in Marokko (Dow Jones)
|
13.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Safran sorgt für gute Stimmung bei Luftfahrt (Dow Jones)
|
13.02.26
|WDH/AKTIEN IM FOKUS 2: Safran gefragt - Ausblick über Erwartung (dpa-AFX)
|
13.02.26
|AKTIEN IN FOKUS: Safran gefragt - Ausblick über Erwartung (dpa-AFX)
|
13.02.26
|ROUNDUP: Triebwerkhersteller Safran peilt deutlich mehr Gewinn an - Rekordhoch (dpa-AFX)
|
13.02.26
|AKTIE IM FOKUS: Safran gefragt - JPMorgan lobt Ausblick (dpa-AFX)
|
09.02.26
|EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Aktien in diesem Artikel
|SAFRAN S.A.
|332,00
|-0,09%
