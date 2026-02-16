Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für den österreichischen Caterer Do&Co von 250,00 auf 260,00 Euro hinaufgesetzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde beibehalten.

Begründet wird das vom Berenberg-Experten Christoph Greulich damit, dass Do&Co weiterhin von der robusten Nachfrage nach Premium-Reise- und Hospitality-Erlebnissen profitiert. "Der Plan, die Umsatzkapazität des Unternehmens durch die Eröffnung neuer Standorte in den kommenden Jahren deutlich auszubauen, zeugt unserer Ansicht nach vom Vertrauen des Managements in die attraktiven Wachstumsaussichten", erklärt der Experte weiter.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 9,77 Euro für 2026/27, sowie 11,38 bzw. 12,76 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,44 Euro für 2026/27, sowie 2,84 bzw. 3,19 Euro für 2027/28 bzw. 2028/29.

Am Montagvormittag notierten die Do&Co-Titel an der Wiener Börse am Vormittag unverändert bei 209,50 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

