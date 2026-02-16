Deutsche Börse Aktie
|217,40EUR
|-1,30EUR
|-0,59%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 265 auf 263 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Freitagnachmittag an die jüngsten Quartalsergebnisse der Eschborner an./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Neutral
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
263,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
216,30 €
|
Abst. Kursziel*:
21,59%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
217,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,98%
|
Analyst Name::
Oliver Carruthers
|
KGV*:
-
