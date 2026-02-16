Volvo AB Aktie
|32,38EUR
|0,02EUR
|0,06%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 380 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Nach dem starken Ausverkauf von Aktien im europäischen Transportsektor am Donnerstag könnten sich die Auswirkungen der KI, sollten sie eintreten, zum jetzigen Zeitpunkt insgesamt leicht negativ auf die Lkw-Hersteller auswirken, schrieb Hemal Bhundia am Freitag. Zwar dürften sich weniger Leerfahren negativ auf den Auftragsersatzzyklus auswirken und effizientere Transportkapazitäten könnten die Preise und damit auch die Auftragslage belasten. Dennoch seien technologische Umbrüche sind nichts Neues. Die Auswirkungen auf die Auftragslage insgesamt sei trotz allem auch recht begrenzt./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 10:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 10:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
380,00 SEK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
343,70 SEK
|
Abst. Kursziel*:
10,56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
343,70 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,56%
|
Analyst Name::
Hemal Bhundia
|
KGV*:
-
Analysen zu Volvo AB (B)
Analysen zu Volvo AB (B)
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|32,45
|0,28%
