Volvo AB Aktie

32,38EUR 0,02EUR 0,06%
Volvo AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.02.2026 12:55:09

Volvo AB (B) Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 380 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Nach dem starken Ausverkauf von Aktien im europäischen Transportsektor am Donnerstag könnten sich die Auswirkungen der KI, sollten sie eintreten, zum jetzigen Zeitpunkt insgesamt leicht negativ auf die Lkw-Hersteller auswirken, schrieb Hemal Bhundia am Freitag. Zwar dürften sich weniger Leerfahren negativ auf den Auftragsersatzzyklus auswirken und effizientere Transportkapazitäten könnten die Preise und damit auch die Auftragslage belasten. Dennoch seien technologische Umbrüche sind nichts Neues. Die Auswirkungen auf die Auftragslage insgesamt sei trotz allem auch recht begrenzt./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 10:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 10:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
380,00 SEK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
343,70 SEK 		Abst. Kursziel*:
10,56%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
343,70 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
10,56%
Analyst Name::
Hemal Bhundia 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volvo AB (B)

mehr Nachrichten

Analysen zu Volvo AB (B)

mehr Analysen
12:55 Volvo AB Buy UBS AG
13.02.26 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
12.02.26 Volvo AB Buy UBS AG
11.02.26 Volvo AB Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.02.26 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Volvo AB (B) 32,45 0,28% Volvo AB (B)

Aktuelle Aktienanalysen

13:39 Fabasoft kaufen Warburg Research
13:17 Verbund verkaufen UBS AG
12:57 Fraport Sell UBS AG
12:56 VINCI Buy UBS AG
12:55 Volvo AB Buy UBS AG
12:39 Michelin Neutral UBS AG
12:37 Visa Buy UBS AG
12:27 Alphabet C Kaufen DZ BANK
12:18 Vodafone Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
12:12 pbb Buy Warburg Research
12:02 Ahold Delhaize Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:02 McDonald's Kaufen DZ BANK
12:01 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:49 Santander Buy UBS AG
11:26 Zurich Insurance Hold Deutsche Bank AG
11:13 Danone Buy UBS AG
11:12 Befesa Hold Deutsche Bank AG
11:12 DO kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:03 Allianz Hold Deutsche Bank AG
11:01 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
10:58 Hermès Equal Weight Barclays Capital
10:57 AXA Buy Deutsche Bank AG
10:57 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
10:57 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
10:56 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
10:55 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
10:42 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
10:31 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
10:26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
10:25 AB InBev Hold Deutsche Bank AG
10:25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
10:03 Siemens Buy UBS AG
10:02 L'Oréal Buy UBS AG
09:22 L'Oréal Overweight Barclays Capital
09:16 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
09:08 Adyen B.V. Parts Sociales Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:55 KWS SAAT Buy Warburg Research
08:55 HENSOLDT Buy Warburg Research
08:02 Airbus Outperform Bernstein Research
08:02 Hermès Outperform Bernstein Research
07:55 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:44 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:42 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:34 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
07:20 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:20 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
07:19 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:08 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:05 AB InBev Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:00 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen