FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Kailesh Mistry in dem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Ende Februar anstehenden Geschäftsbericht für 2025. Mistry rechnet mit einem Gewinn auf vergleichbarer Basis von 8,3 Milliarden Euro, einem Dividendenvorschlag von 2,28 Euro je Aktie und einem Aktienrückkauf von 1,2 Milliarden Euro./ag/ajx



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.