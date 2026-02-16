AXA Aktie
|37,88EUR
|0,37EUR
|0,99%
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
AXA Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Kailesh Mistry in dem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Ende Februar anstehenden Geschäftsbericht für 2025. Mistry rechnet mit einem Gewinn auf vergleichbarer Basis von 8,3 Milliarden Euro, einem Dividendenvorschlag von 2,28 Euro je Aktie und einem Aktienrückkauf von 1,2 Milliarden Euro./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37,76 €
|
Abst. Kursziel*:
19,17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,80%
|
Analyst Name::
Kailesh Mistry
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AXA S.A.
Analysen zu AXA S.A.
|03.03.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.11.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AXA S.A.
|37,79
|0,75%
