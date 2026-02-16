Die Analysten der UBS Investment Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des österreichischen Stromkonzerns Verbund von 56,00 auf 55,00 Euro hinabgesetzt. Die Empfehlung "Sell" wurde beibehalten.

Die jüngste Debatte über eine mögliche Reform der CO2-Bepreisung und des Strommarkts birgt für UBS-Expertin Wanda Serwinowska neue Risiken für die Aktie. Außerdem sei die Wasserkraftproduktion des Verbunds seit Jahresbeginn weiter schwach, hieß es in dem UBS-Bericht.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Analysten 4,17 Euro für 2025/26 sowie 3,00 Euro für das Folgejahr. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 3,24 Euro für 2025/26 und 1,50 für 2026/27.

Am Montag notierten die Verbund-Titel an der Wiener Börse am Vormittag bei minus 0,94 Prozent bei 57,85 Euro.

Analysierendes Institut UBS Investment Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

moe/mik

ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com

AFA0050 2026-02-16/13:17