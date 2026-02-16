Danone Aktie

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Danone mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Obwohl es noch früh im Jahr sei, deuteten die Januardaten darauf hin, dass die branchenweiten Produktrückrufe bei Babymilchpulver keine oder nur leicht positive Auswirkungen auf Danones Geschäftsentwicklung im chinesischen Babymilchpulver-Markt gehabt hätten, schrieb Guillaume Delmas am Freitag. Da der französische Nahrungsmittelhersteller seinen eigenen Rückrufplan erst am 23. Januar veröffentlichen werde und China von diesem Rückruf nicht direkt betroffen sei, wolle er die Februardaten vor endgültigen Schlussfolgerung dennoch abwarten./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 16:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
72,20 € 		Abst. Kursziel*:
31,58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
72,28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,43%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

