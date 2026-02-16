ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Danone mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Obwohl es noch früh im Jahr sei, deuteten die Januardaten darauf hin, dass die branchenweiten Produktrückrufe bei Babymilchpulver keine oder nur leicht positive Auswirkungen auf Danones Geschäftsentwicklung im chinesischen Babymilchpulver-Markt gehabt hätten, schrieb Guillaume Delmas am Freitag. Da der französische Nahrungsmittelhersteller seinen eigenen Rückrufplan erst am 23. Januar veröffentlichen werde und China von diesem Rückruf nicht direkt betroffen sei, wolle er die Februardaten vor endgültigen Schlussfolgerung dennoch abwarten./ck/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 16:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





