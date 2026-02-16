FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 575 Franken auf "Hold" belassen. Dies schrieb Kailesh Mistry in dem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Jahresbilanz Mitte Februar. Er rechnet mit einem Ergebnis je Aktie (Core EPS) von 45,30 Franken und einer Dividende je Aktie von 30 Franken./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:07 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.