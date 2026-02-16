Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
Zurich Insurance Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 575 Franken auf "Hold" belassen. Dies schrieb Kailesh Mistry in dem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Jahresbilanz Mitte Februar. Er rechnet mit einem Ergebnis je Aktie (Core EPS) von 45,30 Franken und einer Dividende je Aktie von 30 Franken./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
575,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
560,60 CHF
|
Abst. Kursziel*:
2,57%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
560,40 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,61%
|
Analyst Name::
Kailesh Mistry
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|613,20
|1,22%
