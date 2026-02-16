Zurich Insurance Aktie

16.02.2026 11:26:20

Zurich Insurance Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 575 Franken auf "Hold" belassen. Dies schrieb Kailesh Mistry in dem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Jahresbilanz Mitte Februar. Er rechnet mit einem Ergebnis je Aktie (Core EPS) von 45,30 Franken und einer Dividende je Aktie von 30 Franken./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
575,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
560,60 CHF 		Abst. Kursziel*:
2,57%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
560,40 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
2,61%
Analyst Name::
Kailesh Mistry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

