LANXESS Aktie
|20,68EUR
|-0,52EUR
|-2,45%
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
LANXESS Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess auf "Sell" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die jüngste Kursrally in der Chemiebranche sei nicht durch fundamentale Daten gestützt, insbesondere nicht im Untersektor der diversifizierten Chemieunternehmen, schrieb Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie habe größtenteils die Hoffnung widergespiegelt, dass die starken US-ISM-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe im Januar eine weltweite Produktionsvolumenerholung und China signifikante Kapazitätsschließungen ankündigen werde und dass die EU Maßnahmen zur Unterstützung der Branche ergreifen könnte./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Sell
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
14,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
20,68 €
|
Abst. Kursziel*:
-32,30%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
20,68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-32,30%
|
Analyst Name::
Geoff Haire
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LANXESS AG
Analysen zu LANXESS AG
|13:57
|LANXESS Sell
|UBS AG
|10.02.26
|LANXESS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|13:57
|LANXESS Sell
|UBS AG
|10.02.26
|LANXESS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|07.10.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|13:57
|LANXESS Sell
|UBS AG
|03.02.26
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|16.01.26
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|LANXESS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.01.26
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.01.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|LANXESS AG
|20,80
|-1,89%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:46
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|14:32
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|14:27
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|14:01
|Nutrien Neutral
|UBS AG
|13:59
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|13:59
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|13:58
|Bayer Neutral
|UBS AG
|13:58
|K+S Sell
|UBS AG
|13:57
|LANXESS Sell
|UBS AG
|13:57
|Brenntag Sell
|UBS AG
|13:57
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|13:56
|Evonik Neutral
|UBS AG
|13:55
|BASF Neutral
|UBS AG
|13:39
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|13:23
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:20
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|13:17
|Verbund verkaufen
|UBS AG
|12:57
|Fraport Sell
|UBS AG
|12:56
|VINCI Buy
|UBS AG
|12:55
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|12:39
|Michelin Neutral
|UBS AG
|12:37
|Visa Buy
|UBS AG
|12:27
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|12:18
|Vodafone Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:12
|pbb Buy
|Warburg Research
|12:02
|Ahold Delhaize Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:02
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|12:01
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:49
|Santander Buy
|UBS AG
|11:26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|11:13
|Danone Buy
|UBS AG
|11:12
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|11:12
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:03
|Allianz Hold
|Deutsche Bank AG
|11:01
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10:58
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|10:57
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:57
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|10:57
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|10:56
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10:55
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:42
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|10:26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|10:25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|10:25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Siemens Buy
|UBS AG
|10:02
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|09:22
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|09:16
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital