McDonald's Aktie

276,40EUR 0,75EUR 0,27%
McDonald's für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

16.02.2026 12:02:06

McDonalds Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für McDonald's nach Zahlen zum vierten Quartal von 360 auf 380 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die US-Restaurantkette habe stark abgeschnitten, schrieb Katharina Schmenger am Freitag. Positiv sei insbesondere das starke Wachstum des Heimatmarktes. Der Konzern setze auf Produktinnovationen und auf ein attraktives "Preis-Leistungs-Verhältnis", um weiterhin den Geschmack der Kunden zu treffen. Das sei die richtige Strategie. Die geplanten Expansionspläne helfen der Expertin zufolge, die Marktanteile weiter zu steigern. Zudem sollte die Marge im Branchenvergleich attraktiv bleiben./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 16:32 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 16:40 / MESZ


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: McDonald's Corp. Kaufen
Unternehmen:
McDonald's Corp. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 327,58 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 327,58 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Katharina Schmenger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:02 McDonald's Kaufen DZ BANK
12.02.26 McDonald's Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 McDonald's Overweight Barclays Capital
12.02.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
06.11.25 McDonald's Kaufen DZ BANK
