Befesa Aktie

32,68EUR 0,44EUR 1,36%
Befesa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.02.2026 11:12:46

Befesa Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Hold" belassen. Dies schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Ende Februar erwarteten Eckdaten für 2025. Er rechnet mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 243 Millionen Euro - 14 Prozent mehr als im Vorjahr./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Befesa Hold
Unternehmen:
Befesa 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
32,48 € 		Abst. Kursziel*:
-1,48%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
32,68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,08%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Befesa

mehr Nachrichten

Analysen zu Befesa

mehr Analysen
11:12 Befesa Hold Deutsche Bank AG
12.02.26 Befesa Buy UBS AG
22.01.26 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.01.26 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Befesa 32,60 1,12% Befesa

Aktuelle Aktienanalysen

11:26 Zurich Insurance Hold Deutsche Bank AG
11:13 Danone Buy UBS AG
11:12 Befesa Hold Deutsche Bank AG
11:12 DO kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:03 Allianz Hold Deutsche Bank AG
11:01 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
10:58 Hermès Equal Weight Barclays Capital
10:57 AXA Buy Deutsche Bank AG
10:57 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
10:57 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
10:56 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
10:55 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
10:42 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
10:31 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
10:26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
10:25 AB InBev Hold Deutsche Bank AG
10:25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
10:03 Siemens Buy UBS AG
10:02 L'Oréal Buy UBS AG
09:22 L'Oréal Overweight Barclays Capital
09:16 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
09:08 Adyen B.V. Parts Sociales Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:55 KWS SAAT Buy Warburg Research
08:55 HENSOLDT Buy Warburg Research
08:02 Airbus Outperform Bernstein Research
08:02 Hermès Outperform Bernstein Research
07:55 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:44 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:42 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:34 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
07:20 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:20 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
07:19 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:08 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:05 AB InBev Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:00 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
06:43 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:42 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:38 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
06:35 TUI Overweight Barclays Capital
06:20 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:19 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
13.02.26 thyssenkrupp Halten DZ BANK
13.02.26 pbb Buy Warburg Research
13.02.26 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
13.02.26 FedEx Buy Jefferies & Company Inc.
13.02.26 HelloFresh Halten DZ BANK
13.02.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
13.02.26 Semperit buy Baader Bank
13.02.26 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen