Santander Aktie
|10,30EUR
|0,27EUR
|2,65%
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
Santander Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Santander von 11,80 auf 11,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem die spanische Bank ihre wichtigsten Ziele für das neue Jahr bekanntgegeben habe, stehe nun der Investorentag am 25. Februar im Fokus, schrieb Ignacio Cerezo am Sonntag. Der Analyst geht davon aus, dass die Aussagen der Bank zum Thema Ertragserosion und Kostenvorteile durch KI von Investoren genau geprüft werde./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2026 / 23:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
11,70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10,32 €
|
Abst. Kursziel*:
13,39%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,61%
|
Analyst Name::
Ignacio Cerezo
|
KGV*:
-
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|11:49
|Santander Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|05.02.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|11:49
|Santander Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|05.02.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|11:49
|Santander Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|04.02.26
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|04.02.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.12.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|10,29
|2,57%
