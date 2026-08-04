HSBC Holdings Aktie
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WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
HSBC Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 1275 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der bereinigte Gewinn vor Steuern liege um fünf Prozent über dem Konsens, schrieb Benjamin Toms in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Profitierte habe die britische Großbank von den Gebühren und von den Nettozinserträgen im Bankgeschäft./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:00 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Sector Perform
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
12,75 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
15,73 £
|
Abst. Kursziel*:
-18,95%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
15,77 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19,15%
|
Analyst Name::
Benjamin Toms
|
KGV*:
-
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