NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 1275 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der bereinigte Gewinn vor Steuern liege um fünf Prozent über dem Konsens, schrieb Benjamin Toms in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Profitierte habe die britische Großbank von den Gebühren und von den Nettozinserträgen im Bankgeschäft./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:00 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:00 / EDT



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