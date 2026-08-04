HSBC Holdings Aktie

18,47EUR -0,11EUR -0,58%
HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.08.2026 08:29:57

HSBC Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 1275 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der bereinigte Gewinn vor Steuern liege um fünf Prozent über dem Konsens, schrieb Benjamin Toms in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Profitierte habe die britische Großbank von den Gebühren und von den Nettozinserträgen im Bankgeschäft./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:00 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Sector Perform
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
12,75 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
15,73 £ 		Abst. Kursziel*:
-18,95%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
15,77 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-19,15%
Analyst Name::
Benjamin Toms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

mehr Nachrichten