HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hamborner Reit nach Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Obwohl die Immobiliengruppe - nach einer Reihe von Immobilienverkäufen im laufenden Jahr - etwas niedrigerer Mieteinnahmen und Ergebnisse sei die Immobiliengruppe auf dem Weg zum Erreichen der Jahresziele, schrieb Kai Klose in einer Studie am Dienstag./rob/bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.