HAMBORNER REIT Aktie
|4,34EUR
|-0,07EUR
|-1,48%
WKN DE: A3H233 / ISIN: DE000A3H2333
HAMBORNER REIT Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hamborner Reit nach Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Obwohl die Immobiliengruppe - nach einer Reihe von Immobilienverkäufen im laufenden Jahr - etwas niedrigerer Mieteinnahmen und Ergebnisse sei die Immobiliengruppe auf dem Weg zum Erreichen der Jahresziele, schrieb Kai Klose in einer Studie am Dienstag./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HAMBORNER REIT Buy
|
Unternehmen:
HAMBORNER REIT
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
7,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4,32 €
|
Abst. Kursziel*:
62,04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4,33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
61,85%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HAMBORNER REIT
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
07:00
|EQS-News: HAMBORNER REIT AG continues business development as planned in the second quarter of 2026 (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: HAMBORNER REIT AG setzt planmäßige Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal 2026 fort (EQS Group)
|
29.07.26
|EQS-News: HAMBORNER REIT AG intensiviert Ausbau von Ladeinfrastruktur im Immobilienportfolio (EQS Group)
|
29.07.26
|EQS-News: HAMBORNER REIT AG intensifies the roll-out of EV charging infrastructure across its property portfolio (EQS Group)
|
07.07.26
|Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
03.07.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
03.07.26