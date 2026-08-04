HAMBORNER REIT Aktie

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WKN DE: A3H233 / ISIN: DE000A3H2333

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04.08.2026 12:36:29

HAMBORNER REIT Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hamborner Reit nach Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Obwohl die Immobiliengruppe - nach einer Reihe von Immobilienverkäufen im laufenden Jahr - etwas niedrigerer Mieteinnahmen und Ergebnisse sei die Immobiliengruppe auf dem Weg zum Erreichen der Jahresziele, schrieb Kai Klose in einer Studie am Dienstag./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HAMBORNER REIT Buy
Unternehmen:
HAMBORNER REIT 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
4,32 € 		Abst. Kursziel*:
62,04%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4,33 € 		Abst. Kursziel aktuell:
61,85%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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