Zalando Aktie
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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Angesichts der jüngsten Kursstärke der Aktien und eines gesenkten Umsatzziels für 2026 dürften die Nachrichten des Online-Modehändlers vom Markt negativ aufgenommen werden, schrieb Yashraj Rajani in einer ersten Einschätzung am Dienstag./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Buy
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Unternehmen:
Zalando
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
36,50 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
24,58 €
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Abst. Kursziel*:
48,49%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
24,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,35%
|
Analyst Name::
Yashraj Rajani
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KGV*:
-
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