Beiersdorf Aktie

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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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04.08.2026 11:28:42

Beiersdorf Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Hold" nach überraschend vorgelegten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Wie erwartet habe der Konsumgüterhersteller seine Margenziele für die Consumer-Sparte nach unten hin angepasst, schrieb Tom Sykes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zuvor noch habe der Aktienkurs von der Hoffnung auf eine starke Sonnenschutz-Saison profitiert, was die Auswirkung auf die Marge hätte begrenzen können. Der anderthalbjährige Sanierungsplan für die Marke Nivea deutet ihm zufolge auf tiefgreifende Probleme im gesamten Consumer-Geschäft hin, - zusätzlich zum aktuellen Gegenwind im Geschäft mit der Elektroindustrie der Sparte Tesa./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
77,76 € 		Abst. Kursziel*:
-9,98%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
78,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10,46%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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