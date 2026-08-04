Beiersdorf Aktie
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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Hold" nach überraschend vorgelegten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Wie erwartet habe der Konsumgüterhersteller seine Margenziele für die Consumer-Sparte nach unten hin angepasst, schrieb Tom Sykes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zuvor noch habe der Aktienkurs von der Hoffnung auf eine starke Sonnenschutz-Saison profitiert, was die Auswirkung auf die Marge hätte begrenzen können. Der anderthalbjährige Sanierungsplan für die Marke Nivea deutet ihm zufolge auf tiefgreifende Probleme im gesamten Consumer-Geschäft hin, - zusätzlich zum aktuellen Gegenwind im Geschäft mit der Elektroindustrie der Sparte Tesa./ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
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Unternehmen:
Beiersdorf AG
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
70,00 €
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Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
77,76 €
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Abst. Kursziel*:
-9,98%
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
78,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,46%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
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KGV*:
-
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